Meghan Markle e principe Harry, "il vero motivo del viaggio a New York". Storia di soldi, la furia della regina Elisabetta

Il loro viaggio a New York sta facendo parecchio discutere: Harry e Meghan si sono fatti vedere nella Grande Mela per la loro prima uscita pubblica insieme dopo tanti mesi. I duchi di Sussex sono stati accolti con una standing ovation al Central Park per un concerto organizzato per beneficenza, il Global Citizen Live. Dal palco hanno lanciato di nuovo l'appello affinché i vaccini vengano distribuiti equamente in tutto il mondo.

Ci sono state, però, anche parecchie critiche legate al loro viaggio. In molti hanno puntato il dito contro l'ex attrice americana per via del suo look: i più attenti hanno notato che tra i gioielli e l'abito di Valentino, indossava quasi 45mila euro di preziosi. Ma le polemiche hanno preso di mira anche Harry e il suo essere sempre un passo indietro rispetto a sua moglie. A suscitare un certo clamore però è stato il motivo alla base della loro trasferta a New York.

Pare, infatti, che il vero scopo del viaggio non fosse visitare la Freedom Tower, parlare con l'ambasciatore delle Nazioni Unite o presenziare al concerto. Secondo Page Six, Harry e Meghan starebbero girando un documentario sulle loro vite. Tant'è che sarebbero sempre stati seguiti da un videomaker e da un fotografo privati. E lo stesso Harry avrebbe mostrato involontariamente un microfono, mentre era con la moglie a far visita al ristorante afroamericano Melba Friday. Secondo il magazine, tra l'altro, la Markle avrebbe scelto un lungo cappotto nero proprio per nascondere i microfoni. Secondo gli esperti reali, la Regina non sarebbe entusiasta di questa nuova trovata, considerata anche l'imminente uscita della biografia di suo nipote.

