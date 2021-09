Meghan Markle, il capriccio nel giorno del matrimonio: "Voglio questo". La furia della regina Elisabetta: "Decido io"

29 settembre 2021 a

a

a

Sono passati ormai più di tre anni dal matrimonio reale tra Meghan Markle e il principe Harry, ma ancora oggi vengono fuori dei retroscena inediti su quelle nozze. L'ultimo, riportato dal The Sun, riguarda un crollo avuto dalla duchessa di Sussex nei giorni prima del rito sacro. Il motivo? Le era stato detto che il copricapo che voleva indossare alla cerimonia non sarebbe stato disponibile per lei.

Meghan e Harry atterrano a New York, "chi hanno trovato ad aspettarli". Indiscrezione: una scena umiliante

La reazione dell'ex attrice americana sarebbe stata così eccessiva da arrivare perfino alla regina Elisabetta. E' quanto emerge dal libro "Meghan: A Hollywood Princess", scritto da Andrew Morton, che fornisce sei nuovi capitoli con alcuni dettagli interessanti sulla storia. Stando a voci insistenti, la Sovrana si sarebbe infuriata con la Markle e al principe Harry avrebbe detto: "Lei indosserà il copricapo che deciderò io", placando così - in maniera forzata - le richieste della duchessa.

"Harry e Meghan? Il vero motivo del loro viaggio a New York". Una storia di soldi, la furia della regina Elisabetta

Il libro rivela pure che l'intero palazzo avrebbe cercato di aiutare Meghan ad adattarsi alla vita reale: "C'era un formidabile personale dietro le quinte che ha trascorso ore a segnalare le minacce web rivolte alla duchessa di Sussex". Una squadra messa su solo per lei, che stava per "centinaia di ore a monitorare gli account dei social media". Sempre secondo Morton, poi, sarebbe stato Harry il motivo reale della rottura con la famiglia reale. Tuttavia, già si parla di un suo possibile incontro col fratello William il prossimo dicembre per un evento legato alla memoria della madre Diana.

Meghan e Harry "per beneficenza" a New York? Come campano veramente: indiscrezioni esplosive

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.