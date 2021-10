Boris Johnson, prego? Beccato a fare jogging conciato così: la foto che sconcerta il Regno Unito

03 ottobre 2021 a

Prego? Già, Boris Johnson ci ha abituato a stranezze e stravaganze. E l'ultima è davvero... clamorosa. Mentre il Regno Unito deve fronteggiare la crisi dovuta alla mancanza di autotrasportatori e il razionamento delle scorte di carburante, conseguenze negative della Brexit, ecco che il premier, forse per distrarsi e rilassarsi, si concede una corsetta. Un po' di running, insomma, per stare in forma e svuotarsi la mente.

E fin qui, nulla di strano. Il punto è l'outfit scelto da BoJo per la sua corsetta. Infatti, il leader dei conservatori britannici è stato immortalato così come potete vedere qui sotto: pantaloncini, scarpe da ginnastica e... camicia. Già, l'immancabile camicia bianca che, incredibilmente, non ha tolto neppure per correre. Surreale. E divertentissimo.

A ben vedere, neppure le scarpe sono le più adatte. Si tratta di un paio di sneakers, ma non certo di scarpe da corsa. Insomma, un Boris Johnson che non finisce mai di stupire. Promossi, infine, i pantaloncini, con il logo delle Olimpiadi di Londra 2021. Questi ultimi sì, da vero sportivo.

