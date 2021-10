Taiwan, forze speciali Usa sull'isola contro l'attacco della Cina: roba da Terza guerra mondiale?

08 ottobre 2021 a

Incursori americani delle Special Forces e un contingente di Marines sono stati schierati a Taiwan per addestrare l’esercito di Taipei a difendersi in caso di attacco cinese. Il Pentagono lo ha deciso che gli aerei militari cinesi, tra l’1 e il 4 ottobre, hanno volato intorno all’isola. L’operazione va avanti da un anno. "Gli incursori americani delle Special Forces addestrano piccole unità terrestri taiwanesi ad azioni di resistenza e i Marines insegnano come sfruttare il potenziale di barche leggere e veloci che potrebbero ostacolare un tentativo di sbarco dell’Esercito popolare di liberazione cinese", spiega il Corriere della Sera.

"Non ho commenti da fare su operazioni specifiche, ma voglio sottolineare che il nostro sostegno a Taiwan e le nostre relazioni per la difesa dell’isola si allineano alla minaccia della Repubblica popolare cinese. Chiediamo a Pechino di rispettare gli impegni per una soluzione pacifica delle dispute", ha rivelato il portavoce del Pentagono". La presenza degli istruttori militari americani, ha una valenza strategica. "Da tempo Washington invita gli amici di Taiwan a non affidarsi solo alle tattiche tradizionali di difesa, in particolare alla forza aerea. Il Pentagono teme che aeroporti e aerei taiwanesi sarebbero spazzati via dai cinesi al primo attacco massiccio", scrive il Corriere.

Il portavoce degli Esteri di Pechino ha commentato le notizie sulla presenza delle forze speciali americane nell’isola chiedendone il ritiro e assicurando che "la Cina prenderà tutte le misure necessarie per salvaguardare la sua sovranità e l’integrità territoriale". Taiwan non cerca lo scontro militare, ma farà tutto quello che è necessario per difendersi. Lo ha invece dichiarato la presidente dell'isola, Tsai Ing-wen, nel corso di un forum sulla sicurezza a Taipei, che giunge nel pieno delle tensioni con la Cina.

