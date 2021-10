Emmanuel Macron, il sondaggio che terremota l'Eliseo: "56%", il ribaltone storico

28 ottobre 2021 a

Batosta per Emmanuel Macron. Nonostante la sua posizione sia salda nei sondaggi, il voto di aprile 2022 potrebbe riservare sorprese. Stando a un sondaggio il 56 per cento degli intervistati è intenzionato a votare per almeno uno dei candidati di destra ed estrema destra. I nomi sono quelli di Xavier Bertrand, Nicolas Dupont-Aignan, Marine Le Pen e il giornalista Eric Zemmour. Quest'ultimo ancora non ha formalizzato la volontà di candidarsi.

Certo è che - secondo i numeri diffusi da La Stampa - solo il 34 per cento è pronto a sostenere figure di sinistra tra cui Anne Hidalgo, Yannick Jadot o Jean-Luc Melenchon.Non solo, perché nella rilevazione il 37 per cento degli intervistati ha dichiarato di collocarsi a destra come linea di pensiero ed elettorale, contro il 20 per cento che si dice invece di sinistra, il 18 al centro. Una buona fetta, il 23 per cento, non riesce ancora a posizionarsi.

In ogni caso ad avere la meglio potrebbe essere Eric Zemmour. Il 43 per cento degli intervistati, infatti, ha risposto che potrebbe votare per un candidato che non proviene da un partito politico. Tra questi il 77 per cento si è detto "certo" o "forte possibilista" di scegliere Zemmour al primo turno delle presidenziali.

