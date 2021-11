Vladimir Putin "pronto all'invazione militare". Immagini dal satellite: la Russia scatena la guerra?

12 novembre 2021 a

Gli Stati Uniti avrebbero messo in allerta gli alleati europei perché Vladimir Putin potrebbe essere intenzionato a invadere i confini orientali dell’Ucraina. I servizi segreti americani non hanno voluto condividere tutte le informazioni in loro possesso, ma si sono limitati a far sapere che i satelliti hanno individuato truppe, carri armati e pezzi di artiglieria ammassati al confine.

Potrebbe quindi trattarsi di una operazione militare del Cremlino nell’est dell’Ucraina per annettere il territorio: sarebbe un’azione simile a quella che nel 2014 portò all’annessione della penisola della Crimea. L’Unione europea è quindi stata messa in allerta dagli alleati americani, nel frattempo oggi l’esercito di Vladimir Putin ha condotto delle esercitazioni militari in Bielorussia, a pochi chilometri dal confine polacco, dove sono stipati migliaia di migranti che fanno pressione per entrare in Europa.

Un portavoce nella commissione dell’Unione europea è intervenuto nel corso del briefing quotidiano per riportare le indiscrezioni condivise dall’intelligence a stelle e strisce. “La presenza di truppe russe al confine con l’Ucraina è molto preoccupante”, ha dichiarato il portavoce. Anche un funzionario della Nato si è espresso sulla situazione in Ucraina: “La Nato è vigile e monitora regolarmente i movimenti delle forze russe. È importante garantire la trasparenza ed evitare errori di calcolo”.

