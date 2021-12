Kate Middleton in lacrime, il retroscena: "Dopo la lite con Meghan Markle", una accusa gravissima

04 dicembre 2021 a

Kate Middleton ridotta in lacrime dopo un confronto serrato con la cognata Meghan Markle. Il litigio risale al 2018, pochi giorni prima del matrimonio dell'ex attrice americana con Harry. E lo scoop arriva dall'esperta reale Kirstie Allsopp, intervistata dal Telegraph. Le due avrebbero iniziato a discutere dopo che si erano diffuse le voci sulla scortesia della Markle nei confronti dello staff di corte.

La stessa Meghan ne ha parlato nella famosa intervista con Oprah Winfrey qualche mese fa. La sua versione però è un po' diversa. La duchessa di Sussex, infatti, ha raccontato di essere stata lei a piangere durante la discussione. E al centro della lite ci sarebbero stati i vestiti da damigella d'onore, non certo queste accuse di bullismo. La moglie di Harry, però, ha anche spiegato che dopo quella lite Kate le aveva regalato dei fiori e una nota per scusarsi.

"Kate non perde mai le staffe, ma ha scoperto che Meghan era scortese con il personale di Kensington Palace ed era arrabbiata con lei - ha fatto sapere la Allsopp, amica di famiglia di Camilla, duchessa di Cornovaglia -. Poi Kate è scoppiata in lacrime perché aveva perso il controllo e di conseguenza aveva portato i fiori a Meghan per cercare di aggiustare le cose". La duchessa, invece, da parte sua ha sempre smentito e negato le accuse di bullismo nei confronti del personale.

