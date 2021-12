Brasile, resta impigliata nel filtro della piscina sotto gli occhi del padre: un video terrificante

10 dicembre 2021 a

Un momento drammatico quello vissuto da una 13enne in Brasile. La ragazza ha avuto una disavventura dopo essersi tuffata in piscina. Fortunatamente, però, non era sola e c'è chi ha potuto prestarle soccorso in tempi piuttosto brevi. Nello specifico, l'adolescente è rimasta impigliata con i capelli nella pompa del filtro della piscina. I familiari che le erano accanto, però, non si sono accorti subito dell'incidente. Per questo la giovane, Maria Rita, è rimasta per più di due minuti sott'acqua.

Il dramma, come riporta il Daily Mail, citato da Dagospia, è iniziato quando la ragazza si è tuffata a testa in giù, rimanendo impigliata con la chioma nel filtro. Insieme a lei, nell'acqua, c'erano anche altre ragazze, che però non si sono accorte subito che qualcosa non andava. Maria Rita ha dovuto agitare le gambe e creare movimento in piscina per attirare l’attenzione e chiedere aiuto. Solo a quel punto le amiche hanno capito il dramma e hanno avvisato gli adulti presenti. Tutti poi si sono precipitati ai bordi della piscina.

Alla fine è stato il papà a tuffarsi e salvare la vita a sua figlia. Quando ha capito che Maria Rita non poteva essere liberata manualmente, ha chiesto ai parenti di procurargli qualcosa di tagliente. Uno di loro, quindi, gli ha passato un coltello. E proprio con quello, l'uomo è riuscito a tagliare i capelli alla ragazza e a riportarla in superficie.

