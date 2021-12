Meghan Markle fa causa ai tabloid? Interviene il governo: "Con la nuova legge non sarà più così facile"

15 dicembre 2021 a

Meghan Markle fa causa ai giornali inglesi? Il governo presieduto da Boris Johnson è pronto a varare una legge a difesa della libertà di espressione. Tutto nasce dalla sentenza contro il Mail on Sunday, che ha dato ragione alla duchessa di Sussex, dicendo che si sarebbe dovuta rispettare la privacy sul contenuto della lettera pubblicata dal tabloid. Il riferimento è alla lettera che l'ex attrice americana ha scritto e spedito a papà Thomas ad agosto 2018. E a nulla è servita la testimonianza di un suo ex segretario, il quale ha dichiarato che Meghan, quando ha scritto il messaggio, era consapevole che sarebbe stato pubblicato.

Giornalisti ed esperti di comunicazione hanno reagito duramente alla sentenza, dicendo che costituisce un "precedente pericoloso" a favore del diritto alla privacy di “ricchi e potenti”. "La tendenza verso leggi sulla privacy di tipo continentale, innovate nelle aule dei tribunali e non da legislatori eletti alla Camera dei Comuni, è qualcosa che possiamo e dobbiamo correggere", ha detto il ministro della Giustizia Dominic Raab, secondo cui i giudici britannici si starebbero appassionando troppo all'ultima moda europea e americana del “politically correct”, mettendo a rischio la libertà di espressione con sentenze favorevoli a celebrità e vip.

Di qui la proposta di un nuovo “Bill of Rights”, volto a ripristinare un equilibrio fra il diritto alla privacy dei singoli individui e il diritto alla libertà di informazione, soprattutto quando al centro dell'informazione ci sono soggetti pubblici come i componenti della famiglia reale. E infine si vuole ribadire che è il Parlamento ad approvare le leggi, non i giudici.

