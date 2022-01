Charlene di Monaco: "Chi vorrei incontrare". Ricoverata in clinica, esplode il gossip: le voci sul flirt col "principino"

03 gennaio 2022 a

Prima di sposare il principe Alberto, Charlene di Monaco, allora Wittstock, voleva incontrare a qualunque costo il principino Harry "per conoscerlo meglio". Già. Pare proprio che la principessa fosse molto attirata dal secondogenito di Lady Diana. Il gossip bomba arriva mentre Charlene di Monaco si trova in una clinica in Svizzera per curarsi da una dipendenza da psicofarmaci e dalla depressione, dopo essere stata otto mesi da sola in Sud Africa sempre per "problemi di salute".

Secondo le ultime indiscrezioni Charlene di Monaco pare che fosse rimasta colpita al cuore dai capelli rossi del principino Harry incontrato durante una partita di polo, riporta il sito Amica. "È un giovane uomo incredibile", aveva detto lei a Tatler nel 2010. "Spero davvero di poterlo conoscere meglio", aggiungeva.

E poi il tempo passa, Charlene sposa Alberto a Palazzo Grimaldi e qualche anno dopo eccola di nuovo insieme al principe Harry a seguire una partita di rugby a Londra. Era il novembre del 2016. E quel giorno l'Inghilterra giocava contro Sudafrica. Charlene Wittstock era già sposata con Alberto da cinque anni. E da parte sua il principe Harry aveva appena annunciato che stava ufficialmente frequentando Meghan Markle. Che poi avrebbe sposato e con la quale ha lasciato la famiglia reale.

