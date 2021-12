Charlene di Monaco, spunta questa foto dalla clinica: rotto il silenzio, il grido di dolore

30 dicembre 2021 a

a

a

Charlene di Monaco rompe il silenzio e dalla clinica in Svizzera dove è ricoverata piange su Instagram Desmond Tutu, Nobel per la pace, morto lo scorso 26 dicembre a 90 anni. La principessa, da diverse settimane ormai si trova in un centro di recupero in Svizzera per riprendersi, fisicamente e psicologicamente, da alcuni problemi di salute ne che l’ha costretta a restare in Sudafrica per otto mesi. Ora Charlene però decide di comunicare con il mondo esterno per ricordare il suo connazionale, simbolo dell'opposizione all’apartheid ai tempi di Nelson Mandela.

"Mio caro amico, ci mancherai. So che ora sei accanto ai nostri padri. Avrò sempre bei ricordi di noi. E la tua risata rimarrà per sempre nel mio cuore. Riposa in pace”, ha scritto la principessa a corredo di due foto che la ritraggono con Tutu.

"Ecco perché non tornerà". Charlene di Monaco, il drammatico comunicato ufficiale: la disgrazia che la ha colpita

Ormai da quasi un mese Charlene di Monaco è isolata dal mondo e dalla sua famiglia. Delle sue condizioni di salute si sa poco, le notizie che si hanno della principessa sono diramate con il contagocce dal principe Alberto. Da parte sua Charlene tramite i suoi canali sociale, chiusa in clinica ha solo fatto gli auguri di Natale e di compleanno dei suoi bambini, Jacques e Gabriella.

"Profondo esaurimento". Charlene, fuga di notizie dalla clinica svizzera: inquietante, come è costretta ad alimentarsi

Anche Meghan Markle e il principe Harry hanno diffuso un comunicato in cui ricordano il loro caro amico, Desmond Tutu, che hanno incontrato di persona durante il Royal Tour in Sudafrica nel 2019. Così come tante altre celebrità e politici.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.