New York, tenta di saltare il tornello della metro ma muore: il video del più tragico epilogo

03 gennaio 2022 a

a

a

Una fine tragica quella di un uomo che sabato mattina è morto dopo essere inciampato mentre tentava di salvare il tornello della metropolitana di New York. A riprendere la terribile scena, un video di sorveglianza. Qui si vede il signore sbattere la testa per terra nel tentativo di passare senza pagare il biglietto della metropolitana nel Queens.

Varca il confine tra soldati, armi e mine: impresa choc, chi è riuscito a entrare di nascosto in Corea del Nord

L’uomo, che deve ancora essere identificato, non avrebbe voluto pagare il biglietto (2,75 dollari) e così ha provato a scavalcare i tornelli della stazione di Forest Hills-71st Avenue. Nel filmato si vede però l'uomo barcollare, quasi come fosse ubriaco. Forse proprio l'aver perso l'equilibrio, lo ha fatto scivolare sul pavimento e morire sul posto.

"Dolori fortissimi". Jair Bolsonaro ricoverato d'urgenza: la corsa in ospedale e un sospetto

Dal 2018 a New York la sanzione per aver saltato un tornello è civile e quasi equiparabile a una multa in strada. L'imputato può dunque pagare una multa di 100 dollari o portare il caso nell'Ufficio di valutazione del transito. Nel 2017, su 33.000 saltatori di tornelli a Manhattan, 25.000 sono stati convocati e 8.000 sono stati arrestati. Probabilmente la paura di una multa ha portato l'uomo a evitare di essere beccato senza biglietto, anche se il video diffuso dal Daily Mail fa pensare che la vittima fosse sotto l'effetto dell'alcol.

Aereo, orrore a bordo: vanno in bagno per un controllo e... la più sconvolgente delle scoperte

Qui il video del tragico incidente

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.