Meghan e Harry, la fuga di notizie: "Vendono la villa americana e a giugno...". FIne del sogno?

La villa di Montecito in California non piace più a Meghan e Harry, che adesso sarebbero in cerca di una nuova sistemazione. Pare che i Sussex non siano più soddisfatti della casa in cui si sono trasferiti 18 mesi fa. Nonostante l'abitazione sia dotata di ogni comfort, come piscine, campo da tennis, centro benessere, cinema, palestra e sala giochi, la coppia sarebbe intenzionata a cambiare zona.

Stando a quanto trapela dai tabloid, i Sussex avrebbero acquistato la villa per 12 milioni di euro. Adesso i possibili acquirenti verranno selezionati con cura e solo chi avrà i requisiti economici necessari potrà vedere la tenuta. E non solo: bisognerà essere pure referenziati. La loro casa, infatti, richiede un bel po' di attenzioni. Con costi non proprio abbordabili. Al momento, infatti, pare che i duchi si servano dell'aiuto di un maggiordomo, uno chef, un autista, quattro domestiche, una babysitter, due giardinieri e un addetto alla piscina.

Tra i vicini di casa, poi, ci sono alcuni volti noti, come Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres e Tom Cruise. A giugno, intanto, Meghan e Harry potrebbero volare a Londra per celebrare il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. La Sovrana, infatti, festeggia ben 70 anni da quando si è seduta per la prima volta sul trono d'Inghilterra.

