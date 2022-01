Principe William, il Palazzo reale pieno di senzatetto. Lo sgarbo al principe Carlo, una voce pazzesca

03 gennaio 2022 a

Clochard a Palazzo: è questa l'idea cui starebbe pensando il principe William. Un'iniziativa umanitaria volta a dare rifugio ai senzatetto, donando uno degli edifici del ducato di Cornovaglia. Stando al Telegraph, citato dal Giornale, il futuro re d'Inghilterra avrebbe già chiesto al suo staff di esaminare le residenze per capire quale sia la più adatta ad accogliere i clochard. Il problema, però, è che quegli edifici appartengono al padre, il principe Carlo, che sulla questione non si sarebbe ancora espresso.

Questo desiderio di aiutare e fare del bene, William potrebbe averlo ereditato dalla mamma, lady Diana. Nella sua memoria, inoltre, deve essere rimasta bene impressa la visita del 1993 alla charity “The Passage”, che si prende cura delle persone senza casa e in difficoltà economica. Un momento toccante, vissuto insieme alla mamma e al fratello Harry. Lo scorso settembre il duca di Cambridge ci è tornato e lì ha dichiarato: "Ogni volta che vengo qui sono toccato dalla dignità e dal rispetto che mostrate a ogni persona che entra da questa porta”.

“Il suo progetto è migliorare il più possibile la condizione dei senzatetto, soprattutto in questo periodo di pandemia”, ha rivelato una fonte interna a lui vicina. Pur trattandosi di un gesto lodevole, comunque, c'è chi pensa che dietro ci sia ben altro. Qualcuno per esempio ha notato che questa sua iniziativa viene fuori in concomitanza con lo scandalo Epstein, che ha danneggiato parecchio la reputazione del principe Andrea e di tutta la monarchia. Questo progetto, quindi, aiuterebbe la Corona a rialzarsi. Soprattutto dopo le pesanti accuse lanciate da Meghan e Harry nei mesi scorsi.

