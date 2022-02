Scholz a Kiev, l'omaggio alle vittime delle proteste di Maidan del cancelliere tedesco

15 febbraio 2022 a

a

a

Il cancelliere tedesco Scholz omaggia le vittime delle proteste di Maidan a Kiev in occasione della sua visita in Ucraina. Alla vigilia della sua partenza, Scholz ha detto che qualsiasi attacco della Russia avrebbe portato a ''sanzioni severe che abbiamo preparato con cura e che possiamo mettere in atto in qualsiasi momento''. Scholz ha poi descritto la sua missione a Kiev come "un tentativo di garantire la pace all'Europa". Durante l'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy, Scholz dovrebbe discutere di come la Germania possa aiutare l'economia ucraina. Il cancelliere tedesco ha chiesto intanto alla Russia ''segnali immediati di de-escalation'' durante la sua visita a Kiev. Su Twitter ha avvertito che ci saranno ''conseguenze pesanti'' per il Paese se deciderà di invadere l'Ucraina.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

