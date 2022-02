Traghetto a fuoco tra Italia e Grecia, "mancano all'appello 14 persone": una strage?

18 febbraio 2022 a

Ci sarebbero ancora 14 dispersi ta i 290 passeggeri della nave, la Euroferry Olimpia, della Grimaldi Lines, a bordo del quale si è verificato un incendio la scorsa notte mentre si trovava a circa 10 miglia a nord dell'isola di Corfù, in Grecia. È quanto riportano diversi media greci. Dal canto suo, la compagnia sta conducendo verifiche sulle liste dei passeggeri per accertare se vi siano dei dispersi. Ci sarebbe infatti, secondo soccorritori e inquirenti, una discrepanza di 14 nomi tra la lista delle persone recuperate e messe in salvo e la lista ufficiale dei presenti a bordo quando la nave è salpata, all'1.20 locale, dal porto di Igoumenitsa con destinazione Brindisi. Sono rimasti intrappolati tra le fiamme?

Mentre si spera che questa tragica ipotesi non si concretizzi, i due camionisti bulgari, ancora a bordo, sono stati rintracciati. L'allarme è scattato alle 04:12 del mattino, quando il Comandante della nave ha contattato il quartier generale del Gruppo Grimaldi informando che l'incendio si sarebbe manifestato in uno dei garage destinati al trasporto delle vetture L'equipaggio della nave è subito intervenuto per domare l'incendio con i mezzi di bordo e il Comandante ha deciso l'abbandono della nave. Le persone evacuate sono state tratte in salvo da una unità della Guardia di Finanza italiana ed una della Guardia Costiera Greca che si trovavano in zona, e che si sono recate verso il porto di Corfù.

Sulla nave si trovavano 239 passeggeri, di varie nazionalità, e 51 membri dell'equipaggio (sia italiani sia greci). Inoltre, la nave trasportava 153 mezzi commerciali (tra camion e semirimorchi) e 32 veicoli al seguito dei passeggeri.

Il Gruppo Grimaldi esprime "il proprio rammarico per l'incidente e darà piena collaborazione alle autorità competenti, per fare luce sull'accaduto". Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha chiamato il comandante generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, per fargli i complimenti per il salvataggio dei passeggeri.

