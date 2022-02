Sam Brinton, la drag queen getta la Casa Bianca nel caos: un'impensabile scoperta sull'amministrazione Biden

18 febbraio 2022 a

Sta facendo parecchio scalpore la scelta dell'amministrazione di Joe Biden di nominare vicesegretario aggiunto al Dipartimento dell'Energia una drag queen. Sam Brinton, questo è il suo nome, vanta un doppio Master al Mit e una vasta esperienza in fatto di scorie nucleari. Il 34enne ha annunciato la notizia presa dal presidente degli Stati Uniti sui social dove si è scatenata una vera e propria polemica. Tra questi non è passato inosservato il commento di Terry Schilling, presidente dell'American Principles Project: "Un individuo completamente degenerato".

E come lui sono stati molti a criticare la scelta e, soprattutto, le foto un po' spinte del 34enne. Lo stesso Brinton ha detto che non sarà semplice: "Sì, lo so che non sarà facile. So che la sfida è enorme, ma sono pronto a coglierla perché occuparmi di scorie è il lavoro che sogno da sempre". Scorrendo sul suo profilo Instagram si possono vedere foto con abiti da donna e tacchi a spillo, ma anche scatti che lo ritraggono in atteggiamenti fetish con un partner travestito da cane e tenuto al guinzaglio.

Sam, sposato da anni con Kevin, non ha avuto un'infanzia felice. A disagio fin da piccolo con il genere attribuito alla nascita, era stato spinto dai genitori, missionari della setta dei Battisti del Sud, a rivedere il suo orientamento sessuale.

