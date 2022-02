Ucraina, Kamala Harris: "L'Europa è sull'orlo di una guerra", il vero piano di Vladimir Putin

20 febbraio 2022 a

a

a

Nel giorno del vertice tra Emmanuel Macron e Vladimir Putin, iniziato in tarda mattinata, la guerra tra Ucraina e Russia si fa sempre più vicina. I due leader a confronto per compiere gli "ultimi sforzi possibili" per evitare la guerra, considerata ormai "ad altissimo rischio".

Una guerra che, però, rischia di esplodere in tutta Europa. Almeno questo è quanto ha sostenuto Kamala Harris, vicepresidente degli Stati Uniti, nel corso di un briefing con la stampa organizzato ai margini della conferenza sulla Sicurezza che si sta tenendo a Monaco. Secono la Harris, "l'Europa è sull'orlo di una possibile guerra, credo che Vladimir Putin abbia già deciso di attaccare". Dunque ha aggiunto: "Questa è un'alleanza di nazioni in cui ognuna ha le proprie priorità e le proprie preoccupazioni individuali su come qualsiasi cosa faremo in futuro avrà un impatto sul loro Paese specifico, le loro economie e la loro sicurezza. Quindi, ancora una volta non negherei all'Italia di avere la sua prospettiva o il suo elenco di preoccupazioni. Lo facciamo tutti, in realtà", ha concluso.

Nel frattempo, si registrano due morti civili nella Repubblica popolare di Lugansk "a seguito del tentativo delle forze armate ucraine di sfondare vicino al villaggio di Pionerskoye, a 7 chilometri dal confine con la Russia". A renderlo noto un portavoce della Milizia popolare dell'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk. Dunque è stata registrata una forte esplosione in mattinata nel centro di Donetsk, nel Donbass, Ucraina orientale: l'origine non è chiara, i separatisti su quanto accaduto non hanno rilasciato dichiarazioni.

Infine, si registrano le parole del ministro degli Esteri ucraina, Dmytro Kuleba, secondo cui "la crisi si può ancora risolvere senza ricorrere alle armi". Dunque ha aggiunto che Kiev, comunque, è pronta ad ogni scenario, "ma all'Ucraina va offerta una prospettiva europea", ha concluso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.