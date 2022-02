Aereo, panico per Elton John: guasto sul jet privato in mezzo alla tempesta, "atterraggio impossibile"

23 febbraio 2022 a

Volo da brividi per Elton John, che non ha iniziato il 2022 nel migliore dei modi. La leggenda vivente, 74 anni, ha vissuto dei momenti di forte angoscia mentre si trovava su un jet privato con cui stava volando dall’Inghilterra a New York. All’improvviso si è infatti verificato un guasto idraulico che ha costretto il pilota a tentare un atterraggio di emergenza, invertendo la rotta e dirigendosi verso l’aeroporto di Farnborough, a circa un’ora da Londra.

Come se non bastasse, ci si è messa di messo la tempesta di vento che imperversava nella zona, con raffiche a oltre 140 chilometri orari che hanno reso piuttosto complesse le manovre del pilota. Quest’ultimo ha dovuto fare più tentativi prima riuscire a toccare terra, dove era già pronto l’equipaggio di emergenza per soccorrere Elton John. “Il tempo terribile e le raffiche epiche hanno reso quasi impossibile l’atterraggio - ha dichiarato un testimone oculare al Sun, tabloid britannico - due tentativi di atterrare sono falliti. L’aereo è stato colpito dal vento e non ce l’ha fatta. Il muso era troppo verticale. L’aereo stava scendendo ed era a metà pista quando ha rinunciato all’atterraggio e ha ripreso quota”.

Insomma, tanta paura per Elton John, che tra l’altro è reduce dalla positività al Covid. Nonostante ciò, il rocker si è quasi subito imbarcato su un altro volo per New York, dove ha in programma alcune tappe del suo tour attualmente in corso.

