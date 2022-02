Ucraina, il Nobel Dmitry Muratov: "Putin si rigira in mano il pulsante nucleare. Il prossimo un attacco atomico"

24 febbraio 2022 a

L'invasione dell'Ucraina da parte di Vladimir Putin è una "vergogna" e un grave pericolo per il rischio di un attacco nucleare". Il premio Nobel russo Dmitry Muratov, sul suo giornale indipendente parla di "giorno di lutto e vergogna" e di un Putin che "rigira nelle mani il pulsante nucleare". "Siamo in lutto. Il nostro Paese per ordine del presidente Putin ha iniziato una guerra con l'Ucraina", spiega Muratov. "E non c'è nessuno che possa fermare la guerra. Quindi, insieme al dolore, noi proviamo vergogna".

Sul sito del suo giornale, Dmitry Muratov, direttore del quotidiano indipendente russo Novaya Gazeta e Premio Nobel per la pace, prosegue lanciando un pesantissimo allarme. "Nelle sue mani - aggiunge Muratov - il comandante in capo rigira il pulsante nucleare come il portachiavi di una macchina costosa. Il prossimo passo è un attacco nucleare?", si chiede il direttore. "Non posso interpretare in altro modo le parole di Vladimir Putin sull'arma della rappresaglia".

Muratov, infine, aggiunge che la prossima edizione di Novaya Gazeta uscirà in russo e in ucraino. "Pubblicheremo questo numero di Novaya Gazeta in due lingue: ucraino e russo. Perché non riconosciamo l'Ucraina come un nemico e la lingua ucraina come la lingua del nemico".

