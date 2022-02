Guerra in Ucraina, la diretta: assalto totale a Kiev. Media in allarme: previsto un raid aereo sulla capitale

27 febbraio 2022 a

Si combatte per il quarto giorno consecutivo in Ucraina. Dopo la resistenza la guerra si concentra su Kiev, dove i media avvertono di un possibile raid aereo. Sarebbe questo il piano di Vladimir Putin per prendersi la capitale. Il tutto mentre la notte appena trascorsa non ha registrato attacchi in centro, ma è stato colpito un deposito di petrolio a Vasylkiv.

Ore 7.32: Ucraina, il ministero Difesa russo: preso il controllo di due piccoli centri a nord est di Mariupol

Le forze russe e quelle della repubblica popolare di Donetsk sono riuscite a prendere il controllo di Pavlopol e Pishchevik, due centri abitati a nord est di Mariupol. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo in una nota, secondo cui le forze russe e di Donetsk sono riuscite ad avanzare di 12 chilometri. Per quanto concerne l'operazione a supporto delle truppe della repubblica popolare di Luhansk, sono riuscite ad avanzare di 52 chilometri e a prendere il controllo egli insediamenti di Novoakhtyrka, Smolyaninovo, Stanichno-Luganskoye.

Ore 7.18: Possibile raid aereo sulla capitale

"Allerta per nuove incursioni aeree russe a Kiev". Lo scrive il KIEV Independent, invitando le persone che si trovano nella capitale ucraina ad andare al rifugio più vicino.

Ore 6.22: Ucraina, sei civili morti in attacco russo su Okhtyrka

Il governatore di Sumy Dmitry Zhivitsky ha deto che almeno sei civili ucraini, tra cui una bambina di sette anni, sono morti nell'attacco russo di venerdì sulla città del nordest ucraino di Okhtyrka. L'attacco secondo Kiev ha preso di mira una scuola materna e un orfanotrofio, cosa che Mosca smentisce. Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha parlato di "crimini di guerra" e chiesto un'indagine della Corte penale internazionale.

Ore 3.41: Ucraina, bombardato palazzo di 9 piani a Kharkiv, morta una donna

L'artiglieria russa ha bombardato un palazzo residenziale di nove piani a Kharkiv, uccidendo un'anziana che si trovava nel suo appartamento al quinto piano. Lo riferiscono i servizi di emergenza ucraini, aggiungendo che nessuna delle 60 persone che avevano trovato rifugio nel seminterrato del palazzo è stata ferita.

