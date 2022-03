Ucraina, Germano Dottori a Quarta Repubblica: "L'Italia è già in guerra con la Russia", Putin può annientarci

01 marzo 2022 a

a

a

Siamo già in guerra contro la Russia. Germano Dottori, già docente di Studi Strategici alla Luiss-Guido Carli di Roma e consigliere scientifico di Limes, rivista italiana di Geopolitica, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, su Rete 4, nella puntata del 28 febbraio lo dice chiaramente: "Nel momento in cui forniamo armi non possiamo più definirci neutrali". E ora, prosegue l'esperto, "la variabile tempo è centrale. Bisogna vedere, a Kiev, la popolazione civile quanto può resistere all’assalto".

Agghiacciante gaffe di Danilo Toninelli sull'Ucraina. "Capite bene che...", il trionfo dell'ignoranza

Non solo. Aggiunge Marcello Foa, ex presidente della Rai, che il timore è che Vladimir Putin possa avere una reazione ancora più violenta per le durissime sanzioni e per il rifornimento di armi all'Ucraina da parte dell'Europa. "Sono ore cruciali perché se Putin si sente con le spalle al muro potrebbe reagire in modo irrazionale e violento", osserva Foa. "Putin ha giocato il tutto per tutto, sarà difficile se andrà male che lui possa tenere il potere”.

Ucraina, un civile lancia una molotov contro il tank russo: ma la sua giacca... | Video-choc

Quindi ai vari scenari si aggiunge quello di Edward Luttwak, studioso ed esperto di storia, americano: "Nessun analista poteva prevedere che Putin invadesse l’Ucraina. Stiamo assistendo a un totale scivolamento del sistema russo. Il capo dell’intelligence russo aveva implorato Putin di non invadere. Gli oligarchi russi cominciano ad esporre il loro dissenso in pubblico". E questo potrebbe essere un grosso problema per il presidente russo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.