La sposa, scollatura e gonna sopra la ginocchio: il ricevimento di nozze finisce in disgrazia

"Chi parla di politica sarà cacciato via immediatamente": questa la minaccia che una sposa americana ha fatto agli invitati alle sue nozze. A occuparsi della eventuale "espulsione" saranno alcune guardie di sicurezza ingaggiate proprio per quel motivo. Come se questo non bastasse, la donna non si sarebbe limitata a una sola richiesta. Anzi, avrebbe addirittura scritto una lista di regole da rispettare al suo matrimonio.

A raccontare questo fatto così bizzarro è stata una delle damigelle su Reddit. La giovane, esasperata dalle pretese dell’amica, che ritiene troppo poco elastiche, ha spiegato: “Innanzitutto sono rigorosamente vietati abiti bianchi, gonne sopra il ginocchio, scollature, e pure i tatuaggi sono da nascondere. Vietato esagerare con il make up e optare per prodotti troppo vistosi come il glitter o ombretti fuksia”. Poi arrivano i suggerimenti: "Consigliata la giacca o uno scialle dal momento che il matrimonio è previsto a novembre e la temperatura sarà decisamente fresca". Ne ha dato notizia Today.

Sul divieto di parlare di politica durante la festa, poi, la damigella ha raccontato: "Ci saranno appunto anche argomenti ‘caldi’ da evitare come la politica. E coloro che trasgrediscono? Dovranno andarsene, ci sarà un addetto alla sicurezza apposta”. Chissà, forse alla fine la sposa resterà da sola.

