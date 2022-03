Kiev, soldati russi chiusi nell'ascensore: in questa foto la prova, perché l'esercito di Putin è allo sbando

21 marzo 2022 a

Presi in ostaggio dai soldati russi, per giorni e giorni: è la storia dei residenti di un palazzo del complesso residenziale di Pokrovsky, fuori dalla capitale Kiev, letteralmente invaso da un plotone dell'Armata rossa a inizio marzo e raccontata ora dal New York Times. Sono i giorni della presa del vicino aeroporto di Hostomel, una battaglia decisiva perché la presa dell'infrastruttura rappresenta una tappa fondamentale nel controllo dell'Ucraina. "L'esercito russo ha assaltato un condominio in un sobborgo di Kiev e tenuto in ostaggio i residenti. C'è il video del Nyt - sottolinea su Twitter il giornalista della Stampa Jacopo Iacoboni, condividendo l'articolo -. Un esercito ridotto a prendere in ostaggio dei civili. sono dei disperati, ormai, i soldati russi. Questa ne è ennesima prova".

"Ho visto gli elicotteri arrivare e scendere, sparando, uno dopo l'altro", racconta al quotidiano americano Roman Naumenko, uno dei residenti. Il 3 marzo, il palazzo è stato colpito da un missile. e 150 famiglie sono finite direttamente sul fronte militare. I soldati russi, ripresi dalle telecamere di sicurezza, arrivano e occupano militarmente lo stabile, obbligando i residenti a lasciare i loro appartamenti e a trovare posto nelle cantine. Circa 200 ucraini si sono trasformati in prigionieri, quasi scudi umani in una guerra che incomincia a incalzare alle porte della Capitale.





Molti dei residenti sono presi come ostaggio, ad altri è permesso restare nei loro appartamenti, ma da reclusi. Una esperienza "spaventosa", spiega Lesya Boroduyk, 49enne testimone oculare. "Ho scritto a mia figlia, le ho detto addio e le ho detto che probabilmente saremmo stati bombardati". Le telecamere del palazzo riprendo dozzine di soldati della fanteria russa combattere contro i mezzi militari ucraini, in alcuni casi trascinando con sé dei civili. Quando qualcuno dei residenti oppone resistenza, i russi sparano alla porta per farsi aprire. Un manipolo di soldati è ripreso dalle telecamere dell'ascensore di servizio, poi manomesse. La "presa" del palazzo è durata poche ore.

"Se vi troviamo con un telefonino, vi fuciliamo sul posto", racconta la 33enne Elena Anischenko, ricordando il confronto con gli invasori. Da quel momento, per gli ucraini del complesso inizia un'altra vita, con il resto del mondo tagliato fuori. Niente Internet, niente giornali. Dopo poche ore, i messaggi con i familiari e gli amici all'esterno si interrompono. Ai prigionieri era concesso salire negli appartamenti solo per recuperare cibo e indumenti caldi,ma la sorveglianza russa era strettissima. Solo dopo 7 giorni è iniziata l'evacuazione a opera delle forze ucraine, non senza tensioni con gli invasori e dopo giorni di sparatorie. "Uno dei giovani soldati russi - ha rivelato la signora Borodyuk - ci ha detto che non sapevano nemmeno di essere in Ucraina".

