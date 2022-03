Ucraina, la guerra in diretta: Zelensky, "100mila persone intrappolate a Mariupol. I russi sequestrano chi fugge"

23 marzo 2022 a

a

a

Guerra in Ucraina, giorno 28. Proseguono le operazioni militari russe a Mariupol, città "morta". Le truppe di Putin sono nel centro, mentre il presidente ucraino Zelensky denuncia il "sequestro" di civili che stavano uscendo attraverso una rotta umanitaria concordata verso Ovest: "Centomila persone sono intrappolate lì". Dal punto di vista diplomatico, fa discutere l'intervista del portavoce del Cremlino Dmitry Peskov alla Cnn e le sue parole sul ricorso alle armi nucleari "se avvertiremo di essere sotto minaccia esistenziale". Dal Pentagono affermazioni definite "non da potenza nucleare responsabile".

Ore 7.36: Usa, sanzioni anche contro membri della Duma

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, atteso in Europa per i vertici europeo e Nato, dovrebbe annunciare sanzioni contro oltre 300 membri della Duma, la Camera bassa del Parlamento russo. Lo riferisce il Wall Street Journal, mentre un portavoce della Casa Bianca ha chiarito che "nessuna decisione finale è stata presa su chi e quanti sanzioneremo".

Ore 7.34: Kiev, "Bielorussia sta preparando l'invasione"

Prosegue l'ammassamento di equipaggiamento militare al confine fra Bielorussia e Ucraina. Lo ha affermato questa mattina lo Stato maggiore generale delle Forze armate ucraine, secondo cui alcuni rappresentanti delle forze di opposizione e cittadini, che condannano "l'assistenza illegittima" dell'attuale governo alla Russia nella guerra contro Kiev, hanno parzialmente interrotto il collegamento ferroviario tra Bielorussia e Ucraina. Secondo le informazioni operative, a partire dalle 6 di questa mattina (le 5 in Italia) il gruppo delle forze di reazione ucraino continua a condurre un'operazione di difesa nei fronti orientale, sudorientale e nordorientale. In direzione est, gruppi operativi operano a Donetsk, Slobozhansky e nella sezione orientale di Tavriya. Le truppe non stanno consentendo al nemico di riprendere l'offensiva in direzione di Slovyansk e, in parte, dell'insediamento di Lozova. In direzione nord est, gli sforzi principali si concentrano sulla protezione del confine statale, scoraggiando l'offensiva dell'esercito russo nell'area di Malyn. Nella regione di Siverskyi, un gruppo di truppe sta difendendo Chernihiv e ostacolando l'avanzata dei reparti russi in direzione di Kiev. L'avanzata dell'esercito russo è stata fermata anche in direzione di Zaporizhzhia.

Ore 7.22: Usa, "Russia non è potenza nucleare responsabile"

"Non è il modo in cui dovrebbe agire una potenza nucleare responsabile". Secondo la Bbc è stata questa la reazione del Pentagono alle parole di Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, secondo cui la Russia utilizzerà le armi nucleari se vedrà "la sua stessa esistenza minacciata".

Ore 7.08: Russi distruggono un laboratorio a Chernobyl

Le forze russe che occupano la centrale nucleare di Chernobyl, nel nord dell'Ucraina, hanno "saccheggiato e distrutto" un laboratorio nel sito. Lo riferisce in un post su Facebook l'Agenzia statale dell'Ucraina per la gestione delle zone di esclusione, secondo cui i militari russi hanno danneggiato il laboratorio analitico centrale adibito per la gestione dei rifiuti radioattivi. Nel laboratorio, si spiega, erano presenti "campioni altamente attivi e campioni di radionuclidi, che oggi sono nelle mani del nemico". Il laboratorio, la cui installazione è costata circa 6 milioni di euro, conteneva anche "preziose apparecchiature analitiche" che non erano disponibili altrove in Europa, ha riferito l'agenzia. Chernobyl - impianto noto per quello che viene ricordato come il più grave incidente nucleare della storia avvenuto nel 1986 - non e' una centrale elettrica funzionante, ma richiede comunque una gestione costante. I militari russi ne hanno assunto il controllo nei primi giorni dell'invasione dell'Ucraina. L'ex sito nucleare rimane una grande preoccupazione e all'inizio di questa settimana la Verkhovna Rada, il Parlamento ucraino, ha riferito di alcuni incendi boschivi divampati nelle vicinanze dell'impianto rilevati anche da alcune immagini satellitari.

Ore 5.08: "100mila intrappolati a Mariupol"

Quasi 100.000 persone sono intrappolate tra le rovine della città ucraina di Mariupol sotto l'inesorabile bombardamento russo. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Decine di migliaia di residenti sono già fuggiti dalla città portuale meridionale assediata, portando testimonianze strazianti di un "paesaggio infernale gelido crivellato di cadaveri ed edifici distrutti", secondo quanto riporta Human Rights Watch. In un discorso video, Zelensky ha detto che più di 7.000 persone sono fuggite solo nelle ultime 24 ore, ma un gruppo che viaggiava lungo una rotta umanitaria concordata a ovest della città è stato catturato dagli occupanti. "Oggi la città ha ancora quasi 100.000 persone in condizioni disumane. In un assedio totale. Senza cibo, acqua, medicine, sotto costante bombardamento e sotto costante bombardamento", ha detto Zelensky, rinnovando l'appello alla Russia per consentire corridoi umanitari sicuri per i civili fuga. Le immagini satellitari di Mariupol rilasciate dalla società privata Maxar hanno mostrato un paesaggio carbonizzato, con diversi edifici in fiamme e fumo che si alzava dalla città.

Ore 4.42: "Capacità di combattimento russa calata sotto il 90%"

La capacità di combattimento delle Forze armate russe in Ucraina è calata per la prima volta sotto il 90 per cento rispetto ai livelli pre-invasione. Lo ha dichiarato un funzionario della Difesa Usa ieri, 22 marzo, suggerendo che dall'inizio dell'operazione militare, lo scorso 24 marzo, le Forze armate russe abbiano subito perdite significative di uomini e mezzi. Secondo il funzionario anonimo, menzionato da diverse testate giornalistiche Usa, "per la prima volta (dall'inizio del conflitto), la capacità di combattimento della Russia potrebbe essere un po' inferiore al 90 per cento". La stampa Usa evidenzia che la fonte anonima non ha fornito evidenze a sostegno della stima, e ricorda che il dipartimento della Difesa Usa ritiene che la Russia abbia impiegato in Ucraina una forza di circa 140mila militari. A quasi un mese dall'inizio della guerra in Ucraina, le forze russe non hanno ancora conquistato nessuno dei principali insediamenti dell'Ucraina Orientale, e la loro avanzata sembra essere stata arrestata dalla resistenza Ucraina su quasi tutte le direttrici. Il governo ucraino afferma che dall'inizio del conflitto la Russia abbia perso sul campo 14mila militari; il bilancio ufficiale dei caduti russi in combattimento, che non viene aggiornato dal 2 marzo, e' fermo a 498 militari morti e 1.597 feriti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.