Ucraina, il drone riprende un tank: come sono ridotti i russi, nelle immagini l'umiliazione di Putin

Quella in Ucraina è anche la guerra dei droni. Già, si stanno rivelando un micidiale mezzo difensivo per le forze di Kiev. Strategici, precisi, chirurgici e rapidi, permettono di colpire e distruggere le linee nemiche mentre avanzano. E soprattutto permettono di farlo senza costi in termini di vite umane: il drone, per definizione, è comandato a distanza.

"Abbattuti Uav russi". Fallimento a Odessa: la Caporetto dei droni di Mosca

Strumento, come detto, prevalentemente di difesa. Difficile da intercettare se l'obiettivo sono colonne di mezzi russi che avanzano verso gli obiettivi (più semplice, al contrario, neutralizzarli quando vengono utilizzati durante le offensive, quando si vogliono colpire militari schierati, che hanno dunque schierate le necessarie contromisure aeree).

Ma non solo. I droni sono anche formidabili strumenti di intelligence e spionaggio: permettono infatti di monitorare gli spostamenti dei nemici, di anticipare le mosse degli avversari e, quando possibile, prevenirle.

E durante una ricognizione, ecco che un drone utilizzato dalle forze ucraine ha intercettato quanto potete vedere qui in calce. Il video è stato pubblicato su Telegram e mostra alcuni tank russi coperti da tappeti e stracci. Insomma, i russi provano a camuffarsi alla bell'e meglio, in modo anche grottesco. E, probabilmente, provano a nascondersi proprio dai droni. Un video che dà la cifra delle enormi difficoltà che i russi stanno incontrando in Ucraina.

