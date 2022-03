Papa Francesco, la consacrazione? Tutti i precedenti: così Fatima deciderà della guerra

25 marzo 2022 a

Papa Francesco consacrerà la Russia e l’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria oggi 25 marzo alle 17 nella Basilica di San Pietro. L'atto di Consacrazione sarà celebrato durante la Penitenza. E contemporaneamente, lo stesso atto sarà compiuto a Fatima dal cardinale Konrad Krajewski, elemosiniere pontificio. Si è scelta la data di oggi 25 marzo perché ricorre il giorno di Annunciazione del Signore.

Cosa significa la Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria? Nell'apparizione del 13 luglio 1917 a Fatima, la Madonna chiese ai tre pastorelli la consacrazione della Russia al Suo Cuore Immacolato, affermando che, qualora non fosse stata accolta questa richiesta, la Russia avrebbe diffuso "i suoi errori per il mondo, promuovendo guerre e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte".

Dopo le apparizioni di Fatima ci sono stati vari atti di Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria: Pio XII, il 31 ottobre 1942, consacrò tutto il mondo e il 7 luglio 1952 consacrò i popoli della Russia al Cuore Immacolato di Maria. Paolo VI, il 21 novembre 1964, rinnovò la Consacrazione della Russia al Cuore Immacolato alla presenza di Padri del Concilio Vaticano II. Papa Giovanni Paolo II compose una preghiera per quello che definì "Atto di affidamento" da celebrarsi nella Basilica di Santa Maria Maggiore il 7 giugno 1981, solennità di Pentecoste. Poi per rispondere più pienamente alle richieste della Madonna, si esplicitò l’atto di affidamento il 7 giugno 1981, ripetuto a Fatima il 13 maggio 1982.

Su Libero Antonio Socci ha spiegato l’importanza delle Consacrazioni, che sono sempre state seguite da eventi miracolosi. "Il 5 maggio 1917, il Papa implorò solennemente la Madonna come regina della Pace, perché venisse lei in aiuto dell’umanità. I poteri mondani neanche se ne accorsero. Eppure solo otto giorni dopo, il 13 maggio 1917, la Madre di Dio rispose veramente a quell’accorata invocazione apparendo a Fatima, in Portogallo, il Paese che anticamente era chiamato Terra di Santa Maria. Un’apparizione clamorosa in cui la Madonna darà la prova della sua presenza il 13 ottobre con il miracolo del sole, davanti a 70mila persone, fra cui agnostici e giornalisti laici che riportarono fedelmente i clamorosi eventi".

Ora "Papa Francesco ha accolto l’invito dei vescovi ucraini, consacrando (con il mondo) la Russia e l’Ucraina al Cuore Immacolato di Maria, come la Madonna aveva chiesto a Fatima e lo fa oggi, 25 marzo, festa dell’Annunciazione, per chiedere il dono della pace al Principe della pace che venne nel mondo da quel sì di Maria. Non è un gesto di magia, ma di fede, di amore e di speranza. Non è possibile dire cosa può accadere dopo questa consacrazione, perché non si può entrare nella sovrana libertà di Dio. Ma i cristiani sono certi che l’atto del Vicario di Cristo porterà, per vie misteriose, grandi grazie all’Ucraina, alla Russia e al mondo, nei modi e nei tempi che solo Dio conosce". E ancora: "Dopo le precedenti consacrazioni, in effetti, si può intravedere una mano provvidenziale che ha indirizzato certi passaggi storici".

