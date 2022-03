Vladimir Putin "in un bunker in Siberia": intelligence, perché l'attacco con armi atomiche è più vicino

29 marzo 2022 a

Interventi ed eventi televisivi a parte, non si sa ancora da dove Putin stia dando direttive ai suoi per l'offensiva in Ucraina. In pochi saprebbero dove si trova lo zar al momento. Tuttavia stando ad alcune indiscrezioni, emerse nelle scorse ore, pare che il presidente russo - insieme alla sua cerchia - si stia nascondendo in un bunker segreto. Un segnale allarmante secondo gli esperti. Il nascondiglio scelto dallo zar, infatti, rappresenta una protezione e una garanzia in caso di utilizzo di armi nucleari. Che Putin abbia intenzione di usarle davvero? Per ora non è dato sapere, ma se la notizia del bunker venisse confermata, si tratterebbe di un segnale da non sottovalutare.

In particolare, stando ai movimenti degli aerei usati dagli alti funzionari di Mosca, Putin potrebbe essersi nascosto vicino a Surgut, nella Siberia occidentale. Mentre il ministro della difesa Sergei Shoigu, dato per disperso nei giorni scorsi, potrebbe trovarsi invece in un altro bunker vicino a Ufa negli Urali. Lo sostiene il giornalista investigativo Christo Grozev, citato dal Messaggero. La teoria su Shoigu sarebbe provata dalla recente visita di sua figlia, fotografata proprio a Ufa, dove sarebbe rimasta per circa tre giorni.

"Se la strategia di guerra del Cremlino presuppone un attacco nucleare come ha detto lo stesso Peskov alla Cnn un paio di giorni fa, allora non ci può essere un'altra versione - ha detto un allarmato Grozev nell'intervista rilasciata al canale Ukraine-24 -. Se dovesse arrivare la decisione su un potenziale attacco nucleare, i vertici del Cremlino non potrebbero nascondersi successivamente, ma devono trovarsi al sicuro in anticipo".

