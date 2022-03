Olga Skabeeva, la conduttrice russa sconvolta in diretta da questa foto: la verità sulla guerra

30 marzo 2022 a

La tv russa è costretta ad ammettere le difficoltà sul campo. Dopo 35 giorni dall'inizio della guerra in Ucraina, e dunque dell'invasione russa, su Rossija 1, la seconda tv più vista nella Federazione, gli esperti mettono in guardia: il conflitto sarà più lungo del previsto. Durante la puntata dello scorso giovedì del popolare talk show 60 Minut (60 minuti) condotto dai coniugi Olga Skabeeva ed Evgenij Popov su Rossija 1, il politologo Vitalij Tretjakov ha detto ciò che fino ad ora mai era stato confermato. Ossia che "la situazione è grave... Dobbiamo ammettere che non c'è stata una svolta psicologica nella nostra operazione dove la parte opposta ha perso la volontà di resistere... La resistenza ucraina non si ferma né si indebolisce".

Parole, assieme all'immagine dei soldati russi gambizzati, che hanno lasciato sbigottita la conduttrice. D'altronde la Skabeeva alla vigilia dell'operazione prevedeva che la Russia avrebbe conquistato l'Ucraina "nel giro di 11 minuti". Ma così non è stato e lo stupore è stato tanto, al punto che la sua faccia preoccupata è stata ripresa dalle telecamere. Come Tretjakov anche l'esperto militare Igor Korotchenko ha messo le mani avanti: "È ovvio che serviranno almeno 15-20 anni per il processo di denazificazione dell'Ucraina".

Per non parlare poi del deputato ed ex generale Vladimir Shamalov:"Possiamo prevedere che resteremo nel Paese per 30 o 40 anni". Frasi che pesano come un macigno sulla propaganda condotta da Vladimir Putin. Il presidente russo ha sempre tentato di rendere il conflitto (guai chiamarla guerra, meglio "operazione militare speciale") una vittoria assicurata. Ora però la narrazione sembra traballare.

