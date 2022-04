Ryanair, Elise e Jessy sbagliano aereo: Londra? No, ecco dove atterrano. Un caso mai visto prima

06 aprile 2022 a

Una disavventura poco piacevole quella che si sono trovati ad affrontare due turisti inglesi. Elise e il fidanzato Jessy, dopo una vacanza a Marsiglia, si sono imbarcarti su un aereo che avrebbe dovuto portarli a casa loro, a Londra. Il problema però è che sono atterrati a Madrid, finendo così a più di 1200 chilometri da casa.I due si sono accorti dell'errore solo dopo essere arrivati a destinazione. Anche se qualche sospetto lo avevano avuto anche a bordo: "Un'ora dopo il nostro volo, Jesse ha detto che pensava di aver sentito un assistente di volo dire Madrid, ma pensavamo che l'avesse sognato", ha raccontato la ragazza al Mirror.

"Quando abbiamo sentito gli assistenti di volo parlare in spagnolo, non avevamo idea di come fosse possibile - ha spiegato Elise -. Le nostre carte d'imbarco sono state scansionate tre volte prima dell'imbarco. Siamo rimasti sconcertati, così come gli assistenti di volo". L'episodio risale al 21 marzo scorso. In ogni caso, alla fine i due sono riusciti a tornare a casa, seppur con cinque ore di ritardo. "Eravamo in preda al panico e abbiamo cercato di spiegare allo staff che non dovevamo essere in Spagna", ha proseguito la ragazza.

Contattata dal Mirror, la compagnia aerea Ryanair si è difesa così: "Si sono imbarcati sul volo da Marsiglia a Londra Stansted attraverso il gate corretto. Tuttavia, non hanno seguito la rotta assegnata all'aereo in partenza per Londra Stansted, hanno attraversato un'area non autorizzata e si sono imbarcati erroneamente su un volo in partenza per Madrid".

