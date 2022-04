Ucraina, spunta "Lady morte": ecco chi è il cecchino che sta terrorizzando i russi

07 aprile 2022 a

L'Ucraina ha un'eroina che difende i cittadini dall'invasione russa. Si tratta di "Charcoal", così come la chiamano, ed è una cecchina che combatte l'invasore. La ragazza, mostrata ormai su tutti gli account social del governo, si sarebbe unita alle forze armate già nel 2017. Nessuno sa il suo nome e il suo volto, per questioni di protezione, viene parzialmente coperto. Ciò che è certo è che la donna ha combattuto nel Donbass contro i separatisti sostenuti dalla Mosca.

"Dobbiamo eliminarli tutti! Queste persone non sono esseri umani. Nemmeno i fascisti erano così vili come questi orchi. Dobbiamo sconfiggerli", aveva detto lo scorso 24 febbraio in un video in cui prometteva di affiancare gli ucraini e sconfiggere l'esercito di Vladimir Putin. Oltre a lei, tra i cecchini famosi, c'è anche Lyudmila Pavlichenko, soprannominata "Lady Death" per aver ucciso più di 300 tedeschi durante la seconda guerra mondiale. Proprio a "Lady morte" molti in queste ore stanno comparando la giovane donna che sta combattendo i russi.

Prima di "Charcoal", gli ucraini hanno avuto il "Ghost of Kyiv", il pilota di caccia che avrebbe abbattuto ben 10 jet russi il primo giorno dell'invasione. Tuttavia, gli exploit non sono mai stati realmente verificati.

