Charlene, "nel giorno del Gp di Formula 1": tam-tam impazzito a Monaco, la scelta della principessa

13 aprile 2022 a

a

a

Charlene di Monaco fa ancora parlare di sé: la principessa - lontana da Palazzo e dalla sua famiglia - stando ad alcune voci si troverebbe in Corsica, distante dagli impegni e dalle pressioni che derivano dal suo ruolo. Suo marito Alberto, nel frattempo, sarebbe esausto dei continui rumors sulla moglie. Ecco perché, stando a fonti informate, il principe avrebbe acconsentito alla fuga di Charlene.

"Chi c'è dietro al matrimonio fallito". Charlene di Monaco, la rivale che vuole rubarle il posto

La partenza della principessa, insomma, sarebbe stata concordata con Alberto, stanco di discutere e smentire gli infiniti gossip sul suo matrimonio. In ogni caso, si vocifera che Charlene tornerà al fianco del marito solo a fine maggio, in occasione del Gp di Formula 1. L'evento, infatti, ha sempre appassionato la coppia e potrebbe essere un momento di riconciliazione per loro.

"Scappata con un aereo privato". Charlene di Monaco, conferme pesanti: dove e perché è fuggita la principessa

Si tratterebbe di un grande ritorno per l'ex nuotatrice, che negli ultimi mesi è stata lontana da casa per parecchio tempo, prima per una grave infezione contratta in Sudafrica e poi per un lungo ricovero in una clinica in Svizzera. A quanto pare adesso la principessa avrebbe deciso di ribellarsi per via delle presunte scappatelle di Alberto e a causa delle interferenze di Carolina. Quest'ultima infatti, prima del matrimonio reale, si occupava insieme al fratello Alberto di affari, politica ed eventi a corte. Con la fuga concordata in Corsica, quindi, Charlene sarebbe lontana dal caos di Palazzo mentre Carolina potrebbe tornare alla vita che tanto ama.

Charlene di Monaco e "il dossier du Rocher"; le carte segrete che possono rovinare il Principe Alberto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.