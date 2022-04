Chernihiv, la fuga dei disertori russi? In questo video, un colpo al cuore di Putin: sulla strada...

14 aprile 2022 a

"Attrezzatura russa abbandonata nel distretto di Nizhyn nella regione di Chernihiv": l'account Twitter Tpyxa mostra una serie di carri armati e cingolati russi abbandonati dall'esercito di Putin sul ciglio della strada. Si tratta di un video ripreso dall'interno di un'auto e poi diffuso su TikTok. La città lasciata dalle forze di Mosca contava, prima dell'invasione e della distruzione, ben 285mila residenti. Ora i cittadini si sarebbero ridotti a circa 90mila.

La città, a 80 chilometri dal confine bielorusso, è stata assediata per settimane. Il risultato? Edifici distrutti e rifornimenti che scarseggiano. Stando a voci locali, i morti di Chernihiv dopo lo ritirata russa sarebbero in totale 700, tra civili e militari. Mentre dei palazzi in città, almeno il 70% sarebbe stato polverizzato.

Nonostante la fuga dei russi, però, molte persone avrebbero ancora paura di uscire dai rifugi, anche se spesso è necessario proprio per procurarsi da mangiare. Anche i soldati di Putin, comunque, starebbero pagando a caro prezzo l'invasione: stando agli analisti, la Russia avrebbe perso il 25% della sua forza d’attacco iniziale e le ripetute sconfitte, non solo a Chernihiv ma anche a Kiev e a Sumy, hanno demoralizzato le truppe. Dopo il loro passo indietro, tra l'altro, i tank con la bandiera gialloblu rientrati in città sono stati accolti come eroi invincibili della guerra del nord.

