Kharkiv, i russi bombardano un parco giochi? Brutale risposta ucraina: brilla il ponte, la fine orribile degli invasori

Gli orrori della guerra. Ne abbiamo visti tanti, troppi. Atrocità, torture, esecuzioni, mutilazioni, stupri, le fosse comuni. Si parla ovviamente del dramma in atto in Ucraina, dell'invasione russa, degli attacchi indiscriminati e delle rappresaglie.

E ora spunta un ultimo, sconvolgente, video. A rilanciarlo sempre i giornalisti ucraini di Tpyxa, che in un breve filmato mostrano come le bombe dei russi non risparmino neppure un parco giochi. Siamo a Kharkiv, una delle città più brutalmente attaccate dagli invasori. Il parchetto si chiama Gorky. Nelle immagini, ecco le bombe cadere: saltano in aria le giostre, gli alberi, le attrazioni. Per fortuna, il parco sembra essere deserto. E ci si chiede: perché bombardare i giochi dei bambini?

E poco dopo questo video, sempre da Kharkiv, ecco altre clamorose immagini. In questo caso a colpire sono gli ucraini: le truppe di Kiev hanno infatti fatto saltare un ponte sulla strada che dalla città porta a Izium, città-chiave nell'imminente battaglia per il Donbass. Sul ponte si trovava una colonna di tank russi, "interamente distrutta grazie a un drone", fanno sapere dalla Difesa ucraina. E le immagini sono impressionanti, anche in questo caso.

