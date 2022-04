Lalene Malik, 23enne va all'ospedale: "Non ne sapevo niente", cosa le trovano nella pancia

16 aprile 2022 a

Una vera e propria sorpresa quella di Lalene Malik. La 23enne londinese ha partorito senza sapere di essere incinta. Andata all'ospedale del Northwick Park Hospital nel nord-ovest di Londra con forti crampi allo stomaco, Lalene ha partorito nella toilette del nosocomio. Secondo quanto riporta My London, la 23enne, che ha affermato che le era stata prescritta la pillola contraccettiva cinque mesi prima e che a febbraio aveva fatto due test di gravidanza negativi: credeva di essere stitica. A capire che qualcosa non andava, la madre Sumra.

Per la dottoressa Ewa Grocholsk è stata "l'esperienza più straordinaria della mia carriera medica. Non ho mai visto un bambino nascere in tali circostanze. Ho visto ragazze come Lalene prima di venire al pronto soccorso non sapendo di essere incinta e che partoriscono nel reparto di pronto soccorso, ma è sempre stato in un posto più sicuro". Infatti il piccolo è nato nella toilette, mettendo in serio pericolo la vita di Lalene.

"Se avessi saputo di essere incinta, avrei apprezzato quei momenti andando a fare shopping, a preparare le cose per il bambino", ha detto. Sotto choc anche il marito della ragazza che, al momento del parto, era all'estero. Una vera e propria sorpresa, soprattutto perché le precedenti visite mediche fatte dalla 23enne non aveva segnalato nulla di anomalo.

