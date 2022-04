Joe Biden, la "frase rivelatrice" sui piani per l'Ucraina: "La combinazione con l'annuncio di Putin"

22 aprile 2022 a

Una sorta di frase “rivelatrice” potrebbe essere stata pronunciata da Joe Biden mentre parlava della guerra in Ucraina con i corrispondenti della Casa Bianca. A un certo punto il presidente americano ha dichiarato che Vladimir Putin non riuscirà mai a occupare “tutta” l’Ucraina. “Che significa quel ‘tutta’? - si è interrogato Cesare De Carlo, corrispondente da Washington de Il Giorno - che riuscirà a occuparne una parte? Quell’aggettivo si combina con l’annuncio dello stesso Putin”.

Da Mosca il leader del Cremlino ha ufficialmente ordinato la sospensione dei bombardamenti dato che l’intera città di Mariupol è nelle mani dei russi. Dichiarazione contestata dagli ucraini e dall’intero Occidente, dato che all’acciaieria di Azoval c’è ancora la resistenza del battaglione Azov. Fatto sta che le ultime dichiarazioni di Biden e Putin potrebbero aprire uno spiraglio di accordo o di tregua. De Carlo si è soffermato ancora su quel “tutta” pronunciato dal presidente americano: “Non sembra essere sfuggito. Altre volte ha detto più di quello che avrebbe dovuto, essendosi lasciato prendere dalle emozioni o dalle distrazioni. Ma ieri leggeva dal teleprompter, come del resto è solito fare per non incorrere in dimenticanze, negligenze, confusioni”.

Biden ha poi pubblicato una serie di tweet per sottolineare “lo sforzo continuo e coordinato della comunità internazionale, guidato e facilitato dagli Stati Uniti, è una ragione significativa per la quale l’Ucraina è stata in grado di impedire alla Russia di conquistare il Paese”.

