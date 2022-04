Vladimir Putin, come si tortura la bocca: il video-choc al fianco del sindaco di Mosca. Cosa svelano le immagini

28 aprile 2022 a

Lo stato di salute di Vladimir Putin continua a far discutere. Mentre la guerra in Ucraina prosegue senza tregua lo zar è sotto la lente di più o meno esperti. Il presidente russo infatti appare teso, gonfio, tremolante. Ha il Parkinson? Il cancro alla tiroide? O è solo invecchiato e ingrassato? A vedere il video che lo ritrae alla messa di mezzanotte della Pasqua ortodossa, celebrata domenica scorsa, Putin appare così fragile da alimentare le voci sul peggioramento della sua salute.

Lo zar infatti si morde le labbra ed è tremante mentre sta in piedi accanto al sindaco di Mosca Sergei Sobyanin nella cattedrale di Cristo Salvatore nella capitale. Sembra nervoso e irrequieto durante tutta la messa, per tutto il tempo si mordicchia l'interno della bocca. La secchezza delle fauci potrebbe essere un sintomo del morbo di Parkinson, sottolinea qualcuno. Ma il Cremlino nega tutto da quando il Daily mail ha tirato fuori questa notizia.

E ancora durante la funzione, quando il patriarca Kirill annuncia: "Cristo è risorto", Putin non si unisce agli altri membri della congregazione per rispondere "veramente è risorto", come riporta la Reuters.

E in un tweet, Max Seddon, giornalista esperto di Russia del Financial Times, osserva che "Putin celebra la Pasqua ortodossa insieme al sindaco di Mosca, Sergei Sobyanin, con cui normalmente lo fa, al posto della famiglia che non riconosce pubblicamente" e posta il video dello zar.

