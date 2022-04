Gas, il trucco con cui Mosca sta umiliando l'Europa: perché il rublo è sempre più forte, Putin sta vincendo?

30 aprile 2022 a

Anziché mettere in difficoltà la Russia, le sanzioni si stanno ritorcendo contro l’Occidente e in particolare l’Europa, che continua a essere dipendente dal gas russo. Da quando quest’ultimo deve essere pagato in rubli, l’Europa si è incartata. Il motivo lo ha spiegato Simone Tagliapietra, esperto di politica energetica di Bruegel: “Se la conversione da euro a rubli fosse a carico delle imprese europee, ci sarebbe un’evidente violazione delle sanzioni nei confronti della Russia”. Nel frattempo, come sottolineato da La Stampa, il prezzo del gas continua a salire e il rublo a guadagnare terreno su euro e dollaro.

Da quando il Cremlino ha introdotto l’obbligo di pagare il gas in rubli, è entrato in gioco uno schema che sta consentendo alla Russia di continuare a finanziare la guerra in Ucraina e al tempo stesso sta mettendo in ginocchio l’Europa e le sue sanzioni. “Lo schema architettato da Mosca - si legge nell’approfondimento de La Stampa - prevede che venga effettuato il pagamento presso un conto corrente denominato in euro o dollari presso Gazprombank, che a oggi non è oggetto di sanzioni dall’Ue. Una volta completato questo passaggio, Gazprombank converte gli euro in rubli e li deposita su un secondo conto, denominato nella divisa russa, sempre intestato allo stesso soggetto, europeo. Il rischio di cambio e la conversione sono appannaggio della banca russa, che può decidere quali tassi, e quali commissioni, applicare”.

Da quando è in vigore questo sistema, il rublo è tornato più forte che mai: è addirittura ai massimi da febbraio 2020 contro l’euro (bastano 76 rubli per comprarne 1, contro i 137 di metà marzo) e sui livelli dello scorso novembre contro il dollaro (72). Insomma, Putin ha studiato bene la sua mossa, che si sta rivelando particolarmente efficace: “Lo schema di pagamento in rubli - si legge nel report di Algebris - insieme al recente avvio da parte della Banca centrale russa di acquisti d'oro a prezzo fisso, pone le basi perché il gas sia legato all'oro attraverso un rublo artificialmente in apprezzamento”.

