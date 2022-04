Adesso scatta l'ora della "guerra totale": il giorno in cui arriva lo scacco matto di Vladimir Putin

30 aprile 2022 a

Il conflitto in Ucraina può trasformarsi in una "guerra totale" molto presto: la data da segnare sul calendario è quella del 9 maggio, giorno in cui dovrebbe tenersi anche la parata annuale della Vittoria davanti al Cremlino. Dopo quell'evento, infatti, Putin potrebbe lasciare tutti a bocca aperta parlando finalmente di "guerra" e non più di "operazione speciale militare" come invece fa adesso. Questo, come riporta il Messaggero, gli consentirebbe di tamponare il malcontento dell'esercito e soprattutto di varare la legge marziale.

La legge marziale, in particolare, consentirebbe allo zar di impiegare le forze complessive del paese, costringendo tutti a una vera e propria mobilitazione di massa. E nel frattempo sarebbe possibile coinvolgere maggiormente, e ufficialmente, anche gli alleati, quasi tutti gli Stati dell'ex blocco sovietico. La mossa a sorpresa, inoltre, sarebbe una sorta di rivincita per il presidente russo, che per il momento ha fallito dal punto di vista militare sul territorio ucraino.

Il fallimento sul campo e la decisione di Putin di ridimensionare l'aggressione avrebbe infastidito anche i soldati russi mandati a combattere. "Sono indignati per il fallimento del blitz su Kiev", ha detto una fonte militare russa al Telegraph. La situazione attuale, comunque, è molto diversa da quella immaginata e auspicata dallo zar all'inizio della guerra. Il presidente pensava, infatti, di farcela nell'arco di pochi giorni. E sperava addirittura di annunciare la fine dell'operazione proprio il 9 maggio. Cosa che difficilmente succederà.

