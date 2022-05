Vladimir Putin, altri due figli segreti: "Chi sono e da chi li ha avuti", cambia l'eredità

02 maggio 2022 a

Ci sarebbero altri due figli segreti di Vladimir Putin, entrambi maschi, avuti dalla ex ginnasta Alina Kabaeva. Avrebbero rispettivamente 7 e 3 anni, il primo sarebbe nato in Svizzera nel 2015 mentre il secondo avrebbe visto la luce a Mosca nel 2019. In nessuno dei due casi, però, il presidente russo sarebbe stato presente al parto della bella ex medaglia d'oro olimpica, con la quale ha sempre negato di aver avuto una relazione clandestina.

Come riporta il Messaggero, è stato il quotidiano svizzero Sonntagszeitung a riportare l'indiscrezione citando come fonte un'amica personale della stessa Kabaeva, stretta conoscente dell'ostetrica che l'avrebbe assistita durante i parti. "Un medico di origine sovietica emigrato in Svizzera e legato a Putin da più di tre decenni", si legge. "La relazione di Alina con Putin è reale. I loro figli - due figli - sono figli di Putin. Alina non aveva altre relazioni. Sarebbe stato troppo pericoloso per lei". L'ostetrica che lavorerebbe presso la clinica Sant'Anna in Canton Ticino (qui sarebbe nato il primo figlio della Kabaeva) avrebbe "mantenuto un rapporto di fiducia con Putin" e si era impegnata a "mantenere la massima discrezione sulla vicenda".

La Kabaeva ovviamente non ha mai confermato né smentito le voci che da anni circolano sul suo conto. Sospetti rafforzati dalla sua ricomparsa in pubblico la scorsa settimana, a Mosca, con tanto di fede al dito che avrebbe fatto sospettare una forma di "ufficializzazione" del rapporto con il 70enne capo del Cremlino. Dall'inizio della guerra sono iniziate a girare le ipotesi più disparate sul suo "rifugio di sicurezza", in una villa extra-lusso in Svizzera o in un bunker sotterraneo in Siberia.

