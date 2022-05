Avdiivka, "bombe al fosforo in pieno centro": che fine fa il bus di civili, il video dell'inferno

04 maggio 2022 a

Pavlo Kyrylenko, capo dell’amministrazione militare regionale, ha denunciato l’utilizzo da parte delle forze russe di munizioni al fosforo nel bombardamento della città di Avdiivka. “I russi l’hanno colpita due volte con munizioni al fosforo - la testimonianza riportata da Ukrainska Pravda - prima hanno attaccato la notte scorsa nelle vicinanze dell’impianto di coke di Avdiivka e questa mattina, nel centro della città”.

A farne le spese anche un autobus di civili, fatto saltare in aria da una bomba, come si vede chiaramente in un video diffuso da Tpyxa News. “Dopo il secondo bombardamento - ha aggiunto Kyrylenko - i russi hanno lanciato un attacco aereo su Avdiivka, mirando a un grattacielo”. Al momento non si conosce il bilancio delle vittime e dei feriti, anche se secondo Tpyxa News soltanto nel bombardamento dell’autobus sarebbero morte 10 persone, con altre 15 che sarebbero rimaste ferite.

Inoltre le forze russe hanno attaccato l’ospedale di Severodonetsk, nonostante fossero a conoscenza della presenza di feriti gravi all’interno della struttura, oltre che ovviamente dei medici. Nell’attacco sono stati danneggiati due piani dell’edificio ed è morta una donna: a riferirlo è Serhii Haidai, governatore della regione di Luhansk, aggiungendo che nonostante tutto l’ospedale resta operativo e sta continuando a curare i civili.

