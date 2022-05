Finlandia, la colonna di tank spedita in treno al confine con la Russia: la 3° guerra mondiale inizia a Tampere?

05 maggio 2022 a

Sale la tensione nei Paesi Baltici per un eventuale attacco da parte dell'esercito di Vladimir Putin. Ieri 4 maggio, come dimostrano le immagini di un video pubblicato sui social, un lunghissimo treno carico di tank è, con ogni probabilità, partito alla volta del confine con la Russia. Una decisione che la Finlandia avrebbe preso per dimostrare allo zar che Helsinki è preparata a tutto. Il filmato è stato registrato nella cittadina di Tampere e diffuso sul web. Si vede la fila di carri armati Leopard collocati sui vagoni del treno. Al momento non si sa con certezza quale sia la destinazione ma è evidente che la manovra militare sia un chiaro segnale a Putin.

Del resto, nella stessa giornata un elicottero militare russo avrebbe violato lo spazio aereo della Finlandia secondo quanto ha riportato Yle, la radiotelevisione di Stato finlandese che cita il ministero della Difesa finlandese. La violazione dello spazio aereo da parte di un Mi-17 sarebbe stata registrata il 4 maggio lungo il confine orientale tra le città di Kesälahti e Parikkala intorno alle 10.40. L'aereo ha volato per una distanza di 4-4,5 km in territorio finlandese, ha sottolineato il ministero. Le autorità finlandesi hanno aperto un'indagine preliminare sull'incidente.

"Questa è la seconda violazione dello spazio aereo commessa da un velivolo russo quest'anno", ha detto il capo delle comunicazioni del ministero, Kristian Vakkuri. La precedente violazione dello spazio aereo è avvenuta l'8 aprile scorso e ha coinvolto un aereo passeggeri di proprietà statale russa. Le città di Kesälahti e Parikkala si trovano entrambe a circa 10 chilometri a ovest del confine della Finlandia con la Russia.

Intanto il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, ha ribadito il sostegno del Regno Unito alla Finlandia a prescindere dalla sua possibile adesione alla Nato. Londra è "completamente a favore della libertà della Finlandia di scegliere". Il Regno Unito "sarà sempre qui nei Paesi nordici, per aiutarvi e sostenervi. È inconcepibile che non venissimo in supporto della Finlandia o Svezia se foste attaccate, senza alcun accordo formale. Siamo Paesi europei che condividono gli stessi valori, che hanno lunghe e profonde storie", ha assicurato.

