Vladimir Putin, la foto impressionante: mentre marcia col Reggimento degli Immortali...

E alla fine venne il 9 maggio, l'attesissimo giorno della parata della Vittoria a Mosca, il giorno in cui la Russia celebra la vittoria sul nazismo. Un giorno in cui si temeva la dichiarazione di "guerra totale" da parte di Vladimir Putin, che però non è arrivata. Così come non è arrivata nessuna apertura alla pace. Dallo zar, durissimi attacchi all'Occidente e la difesa a spada tratta della cosiddetta "operazione militare speciale", ovvero dell'invasione dell'Ucraina.

Un Putin che è apparso un poco dimesso. Addirittura un video lo mostra assistere alla parata con una coperta sulle gambe, coperta che aveva soltanto lo zar: nessuna, delle persone sedute sul palco d'onore, si copriva in modo simile. Circostanza che ovviamente ha rilanciato le voci relative allo stato di salute di Putin: come sta davvero? È malato? L'attenzione dei media, inoltre, si è molto concentrata sugli attacchi di tosse che lo hanno colpito a più riprese.

Ma tant'è, il presidente della Federazione Russa ha poi preso parte alla marcia del "Reggimento degli Immortali", sempre sulla Piazza Rossa: si tratta della sfilata dei parenti dei caduti nella "Grande guerra patriottica", che esibiscono una fotografia dei loro cari, caduti durante la battaglia. E ovviamente anche Vladimir Putin sfoggiava una fotografia, quella che potete vedere qui in calce: quella di suo padre. E tra i due, la somiglianza, balza subito all'occhio.

