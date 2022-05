Il principe William "teme di essere registrato dal fratello Harry": spionaggio, il caso che terremota la Corona

11 maggio 2022 a

Dal 2 al 5 giugno la Gran Bretagna si fermerà per celebrare un evento storico: il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta. Nessuno vorrà mancare, neanche il principe Harry e sua moglie Meghan Markle: sebbene siano ormai del tutto fuori dalle dinamiche reali, essendosi rifatti una vita multimilionaria in California, i duchi di Sussex sono così desiderosi di prender parte all’evento da accettare persino un ruolo declassato. Saranno infatti raggruppati con tutti gli altri Vip e tenuti sotto controllo per evitare che trovino in modo di "emergere" ai danni del Giubileo di Platino.

Stando a quanto riportano varie fonti citate dai media britannici, il principe William è molto preoccupato per la presenza del fratello e della moglie: teme che Harry possa usare le conversazioni che avranno durante quel fine settimana come materiale. “William vuole parlare con Harry per cercare di sanare la frattura - ha confidato una fonte al Sun - ma teme che possa finire su Netflix, da Oprah o nel prossimo libro di Harry”. L’ultima volta in cui sono stati faccia a faccia è stato quasi un anno fa: era luglio, in occasione dell’inaugurazione della statua in memoria della madre, la principessa Diana.

All’epoca le fonti sostenevano che William fosse furioso con Harry per l’intervista che quest'ultimo aveva rilasciato a Oprah Winfrey nel marzo dello stesso anno. “William si preoccupa che Harry e Meghan facciano qualche ‘acrobazia’ - ha rivelato Tom Bower, biografo reale - per cercare di guadagnare le luci della ribalta. Kate e William sarebbero sciocchi a non essere sospettosi e sarebbe saggio da parte loro agire con cautela”. Inoltre a Palazzo gira voce che c’è una certa preoccupazione che per la troupe di Netflix che seguirà i duchi di Sussex, come previsto dall’accordo da 112 milioni di sterline siglato a settembre 2020. Buckingham Palace e il castello di Windsor saranno off-limits per le telecamere, ma la troupe potrà mescolarsi tra la folla e seguire la coppia mentre si trova nelle aree vip in occasione degli eventi pubblici.

