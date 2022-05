Incidente aereo, l'Airbus esce di pista: una palla di fuoco, il decollo finisce in disgrazia

12 maggio 2022 a

L'agenzia Xinhua ha riferito che questa mattina, giovedì 12 maggio, un aereo della Tibet Airlines ha preso fuoco all'aeroporto cinese di Chongqing. Il volo era diretto dalla città di Chongping fino a Lhasa, in Tibet. L'aereo sarebbe uscito di pista e secondo le ultime ricostruzioni sarebbero stati registrati alcuni feriti tra i passeggeri, al momento però non si sa ancora né il numero né le loro condizioni. Il network statale Cctv ha dichiarato: "Un volo diretto da Chongqing a Lhasa è uscito di pista all'aeroporto internazionale di Chongqing Jiangbei, provocando l'incendio dell'aereo".

La Tibet Airlines ha riferito che tutti i passeggeri e l'equipaggio sono stati "evacuati in sicurezza" e da quanto fanno sapere, le persone ferite non sarebbero in condizioni gravi ma avrebbero riportato traumi lievi. Sono stati portati in ospedale per controlli e accertamenti.

Ecco le immagini condivise dai media cinesi:

Erano ben 113 i passeggeri a bordo assieme a nove componenti dell'equipaggio. Quest'ultimo una volta notate le anomalie del mezzo hanno prontamente sospeso il decollo, causando così l'uscita di pista e il conseguente incendio. Non è il primo che capita in Cina. L'ultimo risale a marzo nel volo da Kunming a Guangzhou, della compagnia aerea China Eastern. L'aereo si è schiantato contro una montagna provocando la morte di 132 persone a bordo. Tale incidente è considerato il più grave in Cina negli ultimi 30 anni.

