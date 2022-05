Kate Middleton, cala il gelo con William: "Per favore portatela via", disastro in visita ufficiale

14 maggio 2022 a

a

a

Doveva essere una battuta, quella di William d'Inghilterra, ma ha contribuito a far calare il gelo su Kate Middleton e gli altri presenti. Il principe erede al trono d'Inghilterra ha partecipato con la consorte Duchessa di Cambridge a una visita ufficiale in Scozia. Come da protocollo regale (quello odiato dal fratellino Harry e dalla moglie Meghan Markle, tanto da fuggire dal Regno Unito e riparare in California), William e Kate non si sottraggono agli impegni istituzionali, non importa quanto noiosi o bislacchi possano apparire.

Quanto ha speso Kate Middleton per la manicure nel giorno delle nozze: la cifra inimmaginabile

Nel corso di una lezione speciale in una scuola elementare di Glasgow, davanti alla platea, la Duchessa madre di tre bimbi (e il gossip da mesi parla di un possibile quarto rampollo) ha confermato la propria vocazione materna coccolando un fortunato bebè di 10 mesi. Davanti a questa scena, William anziché "sciogliersi" ha pensato bene di regalare un motto di spirito "Per favore potete portare fuori di qui mia moglie prima che le torni il desiderio di maternità?". E mentre i presenti alla scuola elementare St John della capitale scozzese se la ridevano, un po' imbarazzati, pare che Kate abbia lanciato una occhiataccia al marito (quasi) coronato.

Video su questo argomento Mistero su Kate Middleton, chi è la donna che detiene il potere a Buckingham Palace

D'altronde, come spiegavano le classiche fonti anonime ai tabloid britannici, "il quarto bambino fa parte da sempre dei piani di Kate... Aveva messo da parte il proposito di una nuova maternità con il diffondersi della pandemia di Coronavirus, ma ora si sente pronta a tornare alla carica, ma il marito, sebbene adori l'ambiente familiare sereno e sicuro in cui stanno crescendo i suoi figli. si fermerebbe volentieri ai suoi tre: George, Charlotte e Louis". E alla luce di queste indiscrezioni, la battuta di William sembra qualcosa di più di una semplice uscita (non troppo riuscita).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.