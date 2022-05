Vladimir Putin "non era davvero presente, rimosso liquido dall'addome": il video-choc dello zar alla riunione interna

17 maggio 2022 a

a

a

A Mosca girano tante voci sulla salute di Vladimir Putin e soprattutto sugli scenari di un eventuale golpe. Secondo il canale Telegram "general Svr" lo scorso venrdì, come riporta Dagospia, ci sarebbe stata una riunione tra i membri permanenti del consiglio di sicurezza. Il grade assente? Vladimir Putin. Lo zar infatti ha introdotto la riunione con una sorta di messaggio pre-registrato e con una tecnica da deepfake che ha simulato la presenza dello zar. Il canale Telegram da cui arrivano queste informazioni sarebbe gestito da un ex generale dei servizi segreti chiamato col nome di "Viktor Mikhailovic". "Inutile dire che l’esperimento è stato un successo" scrivono su Telegram. "Alcuni dei partecipanti all’incontro erano consapevoli di ciò che stava accadendo, mentre gli altri erano così spaventati da Putin da non potersi permettere il pensiero di una "sostituzione".

"Putin gravemente malato, ecco cosa ha". L'indiscrezione del capo degli 007 ucraini: "Già in corso un golpe"

Ma alcuni attentissimi osservatori degli assetti del Cremlino hanno notato una assenza particolare di un'altra figura di spicco: Nikolai Patrushev. Sempre sul profilo Telegram si legge: "Vyacheslav Volodin e Valentina Matvienko non sono stati invitati a prendere parte all'incontro, temendo che se l'esperimento avesse fallito, questi due avrebbero potuto parlarne nella loro cerchia ristretta, e tali eccessi non sono accettabili. Putin ha avuto una conversazione telefonica con Scholz personalmente".

"Un tumore. Le sue condizioni...". L'audio dell'oligarca registrato di nascosto: Putin spacciato, conferma definitiva?

Ma occhio a questa indiscrezione che riporta sempre l'ex generale dei servizi sull'assenza di Putin: "Hanno organizzato un esperimento durante l'incontro. Nella notte tra giovedì 12 maggio e venerdì 13 maggio, Putin è stato sottoposto a un intervento chirurgico per rimuovere il liquido dall'addome. La procedura è andata bene senza complicazioni. Ma si prega di notare che questa procedura non è l'operazione chirurgica raccomandata al Presidente, la quale che deve ancora aver luogo". Insomma la propaganda russa e quella ucraina lavorano senza sosta. Tra voci e indiscrezioni, capire dove sta il vero è difficile...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.