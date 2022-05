Terminator, la Russia schiera i tank micidiali: l'ultima carta di Putin per prendersi l'Ucraina

23 maggio 2022 a

La Russia schiera i carri armati Terminator nell'offensiva nel Donbass verso Severodonesk. Secondo quanto rivela l'intelligence britannica nel consueto aggiornamento sull'offensiva russa in Ucraina, "l'unica unità operativa russa dei veicoli di supporto ai carri armati Bmp-T Terminator è stata probabilmente dispiegata sull'asse dell'offensiva del Donbass verso Severodonetsk", si legge in un tweet del ministero della Difesa di Londra, secondo cui "la loro presenza indica che il gruppo centrale delle truppe russe (Cgf), unica unità impiegata per questo veicolo, è coinvolto in questo attacco".

Lo stesso raggruppamento "aveva in precedenza sofferto pesanti perdite nel tentativo fallito di sfondare la parte orientale di Kiev nella prima parte della guerra". Secondo l'intelligence britannica, "la Russia ha sviluppato il Terminator dopo aver individuato la necessità di fornire una protezione specifica ai carri armati da battaglia usati durante le guerre in Afghanistan e Cecenia".

Terminator è un'arma micidiale: monta sulla torretta due mitragliatrici pesanti che possono sparare diversi tipi di proiettili, più un'altra 'tradizionale', e 4 tubi di lancio per razzi anticarro. Il suo punto forte contro la fanteria è comunque la corazza, impenetrabile per molti razzi. È talmente avanzato che il comandante riceve in tempo reale le varie informazioni su un display televisivo. Ma è anche molto costoso, e la dotazione stimata è di soli 10 mezzi. "L'area di Severodonetsk - conclude - resta una delle immediate priorità tattiche della Russia, ma con un massimo di dieci Terminator schierati è improbabile che abbiano un impatto significativo sull'operazione".

