Joe Biden, la foto che mostra il più grande schiaffo mai ricevuto dalla Casa Bianca

Affronto a Joe Biden. Mentre il presidente degli Stati Uniti era in visita in Asia Orientale e i leader del blocco dei Quad (Giappone, Usa, India e Australia) si riunivano, i bombardieri con capacità nucleare russi e cinesi hanno sorvolato il Mar del Giappone e il Mar cinese orientale. Gli aerei militari hanno sorvolato per oltre 13 ore i formazione, in quella che è parsa una vera e propria sfida all'Occidente. Oltre alla guerra in Ucraina, infatti, quello che sta andando in scena è un vero e proprio scontro tra Usa e Mosca.

E il volo dei bombardieri altro non era che una provocazione, tanto che sia Tokyo che la Casa Bianca hanno mostrato tutto il loro dissenso. Il Giappone - è quanto riferito dal ministro della Difesa nipponico, Nobuo Kishi - ha "comunicato attraverso vie diplomatiche le gravi preoccupazioni dal punto di vista della sicurezza del nostro Paese e della regione, poiché la comunità internazionale risponde all'aggressione della Russia contro l'Ucraina il fatto che la Cina abbia intrapreso tale azione in collaborazione con la Russia, che è l'aggressore, è motivo di preoccupazione. Non può essere trascurato".

Gli aerei non hanno comunque violato lo spazio aereo territoriale, ma è la quarta volta da novembre che voli congiunti a lunga distanza di Russia e Cina sono stati avvistati vicino al Giappone. Questo dimostra quanto Russia e Cina siano più vicine di quanto si pensi. Nonostante Xi Jinping non si sia sbilanciato sull'invasione russa in Ucraina, Pechino è e rimane vicina a Vladimir Putin. D'altronde l'obiettivo cinese è quello di riprendersi Taiwan. E chi meglio della Russia potrebbe essere un suo alleato?

