Henry Kissinger: "La guerra può finire in un solo modo", la profezia che riscrive tutto

24 maggio 2022 a

a

a

Henry Kissinger non ha dubbi: per lui la guerra tra Russia e Ucraina potrebbe finire subito. Al World Economic Forum di Davos, Kissinger non usa giri di parole e spiega: "Spero che gli ucraini abbinino l'eroismo che hanno mostrato con la saggezza. L'Ucraina dovrebbe rinunciare al territorio e dovrebbe avviare i negoziati prima di creare sconvolgimenti e tensioni che non saranno facilmente superate", ha affermato Kissinger.

Vladimir Putin, scatto matto a Europa e Nato: gli unici che avevano capito tutti? Berlusconi e Salvini...

Insomma di fatto secondo l'ex segretario di Stato americano, il conflitto potrebbe risolversi in poche settimane con un negoziato chiaro e mirato ridisegnare i confini dell'Ucraina. I russi controllano il 20 per cento del territorio ucraino. Zelensky insiste sulla linea della sovranità ucraina e non vuole cedere porzioni di territorio alla Russia. E proprio questo stallo preoccupa e non poco Kissinger.

Insulti a Salvini per Putin? La vergogna della sinistra, che cosa censura sul "sovietico" Giorgio Napolitano

Lo scenario che teme di più è quello che vede una Cina sempre più vicina alla Russia in un gioco di equilibri molto rischioso che potrebbe saldare l'asse Pechino-Mosca nel momento in cui l'Occidente cerca una nuova compattezza tra Stati Uniti e Unione Europea. "Idealmente, la linea di demarcazione dovrebbe essere un ritorno allo status quo precedente. Perseguire la guerra oltre quel punto non riguarderebbe la libertà dell'Ucraina, ma una nuova guerra contro la stessa Russia", ha concluso Kissinger.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.